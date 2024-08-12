冰鑑春秋：打詐敢立軍令狀嗎

台灣詐騙犯罪日益嚴重，民進黨政府卻始終拿不出具體解決辦法，為了扭轉頹勢，「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」預計明年元旦登場，整體經費達到73億元（新台幣‧下同），是今年13億元的5.6倍，但這真的能發揮作用嗎？

之前民進黨斥資逾200億元成立數位發展部，宣稱目的之一是打擊詐騙犯罪，但成立後詐騙案不降反升，甚至政府各機關都傳出個資外洩，當民代質疑數發部究竟對打詐有何具體作為時，當時的部長唐鳳竟稱其他部會若有需求，他們可提供協助！這種事不關己的態度，淪為大眾揶揄的笑柄。

這次「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」說得轟轟烈烈，號稱在「打詐新四法」的加持下，可以透過GPS紀錄、M化追蹤車手、定位詐騙機房，強制納管虛擬資產、加強控管第三方支付，洗錢逾一億元提高刑責，宣稱這樣就可遏止詐騙集團的猖獗。但事情真有這麼簡單嗎？仔細檢驗過去打擊詐騙的經費流向，很大一部分是用作向各大媒體平台購買宣傳廣告，雖然加強宣導確有必要，但這也等於讓政府手中握有更多收買媒體的資源。聽話的媒體平台，自然可以收到更多的廣告挹注，而監督政府的媒體，獲得的廣告分配當然就會少上許多。表面上是宣導打詐，實際上卻變成幫政府歌功頌德的傳聲筒，這樣不僅對阻止犯罪無益，反倒會滋生政府自己犯罪的溫床。

沒有人反對加大力度付出更多資源打擊詐騙集團，但在配合大幅調高預算之際，是否也應該要有對等的責任？古代軍令狀動輒以項上人頭擔保，現代當然不可能再這樣玩命，但要求官員以烏紗帽負責，應該也在合理的範圍之內吧？問題是民進黨的官員有這個膽量嗎？我真的笑他們不敢！