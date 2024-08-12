橫眉冷看：移英黃絲不敢哼聲

香港「黃絲」向來是雙重標準，同一件事情，如果是香港執法部門做的，他們就不接受；若是英美等西方國家做的，卻認為是理所當然，就連一句批評的話也不敢說。早前，一名17歲的英國少年闖入舞蹈學校，殺死3名孩童，事件雖然吵得沸沸揚揚，但發生至今不過是十多天，由此而引發的大規模暴亂，大抵也只是約10天內的事情；在如此短促的時間內，卻有不少涉事者已經被捕，有的甚至已被判罪，並正在服刑。

一個人由疑犯變作囚徒，按理須經過很多程序，先要逮捕，然後盤問、搜證、核實，再要起訴、答辯、量刑，有些還要看感化官報告，也要考慮求情信所提出的理由。在文明社會，這個過程短則數月，長則數年。以香港為例，曾參與2019年反修例暴亂的人，好些是事隔數年後方能定罪，因為所有證據都要經反覆核實，不能冤枉好人。

英國政府經常對香港司法制度指指點點，但他們的法院和執法部門，卻是十分兒戲。暴亂發生後數天，最少已有3個人被判刑。一個燒警車的暴徒被判監2年6個月；一個在網上煽動暴亂的人被判監3年2個月；一個年近古稀的大叔，他只是在示威現場手執木棍，並沒有打人，也被判監2年8個月。

由被捕到監禁，只是在72至96小時內完成，整個過程猶如小學生玩泥沙，當中會否鬧出甚麼冤假錯案？正如不少英國網民指出，動手殺害3個孩童的疑犯，他毋須馬上判監，為甚麼一個手執棍子卻沒有施襲的老頭子，卻要立即服刑？這顯然是嚴重的雙重標準。若然同樣的事情在香港發生，「黃絲」們定然會吵翻天，但如今大量的移英港人，卻是噤若寒蟬，在大洋彼岸，繼續過靜好的日子。