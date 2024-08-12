強詞有理：公理何在

沒有最冷血，只有更冷血，以色列近日又轟炸加薩北部一間收容難民的學校，造成超過100名巴勒斯坦人死亡，數十人受傷，場面慘不忍睹。以軍還聲稱襲擊前採取了許多措施減輕傷害平民，包括使用精確彈藥、空中監視和情報。按照其意思，巴勒斯坦人應該感謝以色列手下留情，否則傷亡數字絕對不止這些。這真是天下奇譚，濫殺無辜還要扮仁慈扮正義，以色列將「無恥」兩個字發揮到極致。

根據聯合國數字，以巴戰爭爆發以來，最少已有3萬多名巴勒斯坦人被殺，逾8萬人受傷，絕大部分是婦女和兒童，還有無數家庭流離失所，難道這也是以色列手下留情？對於以軍此次轟炸加薩學校，涉及赤裸裸的戰爭罪行，國際社會似乎無動於衷，除了少數伊斯蘭國家出聲譴責，絕大多數國家保持沉默，西方更是若無其事，彷彿以軍只是殺死一群動物而已，這究竟是甚麼世道？

其實也難怪國際社會冷漠，或許是已經麻木，或許是敢怒不敢言，大家都知道以色列背後就是美國霸權，誰能阻止其暴行？誰能伸張正義？就在以軍轟炸加薩學校的前一天，美國國務院又宣布向以色列提供35億美元軍事援助，還聲稱以色列侵犯人權問題已得到糾正云云。以色列無恥，美國虛偽，一個是兇手，一個是幫兇，在這個弱肉強食的叢林世界，根本沒有公理和正義可言。

在網上看到一段視頻，有位巴勒斯坦人直言很羨慕中國人，理由是中國愈來愈強大，國家安全有充分保障，不必擔心被外國欺負，更不必擔心遭受侵略和轟炸。是的，相對於巴勒斯坦人天天活在惶恐中，生命朝不保夕，中國人確實應該感到幸福。正如該名巴人所說，當有些中國人抱怨大媽跳廣場舞的噪音擾人，巴勒斯坦人每天都在面對以色列戰機和炮彈的刺耳聲音。中國人可以跳廣場舞，起碼說明國家安全、社會穩定、生活無憂，而巴人則連最基本的生存權和自由權也被剝奪，更別說跳廣場舞。

巴人的遭遇證明了一個道理，有國才有家，國家強大才能保障人民安全。尤其是面對美國霸權步步進逼，中國唯一選擇就是提升軍力，強國必須強軍，軍強才能國安。戰爭導致生靈塗炭，除了美以等少數戰爭販子，絕大多數人希望和平，但和平不是求來的，而是靠實力爭取和守護。