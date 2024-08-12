龍吟虎嘯：對電郵舉報極恐懼

為了落實《反分裂國家法》，打擊「台獨分裂勢力」，維護國家統一，大陸國台辦官網最近新增了「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄，提供舉報「台獨」頑固分子的電郵，舉報新「台獨」頑固分子。

這是大陸「反台獨」、「反分裂」的新舉措，有助於在台灣島內鼓勵形成和提升「反台獨」、「反分裂」、「促統一」的局面，對「台獨」頑固分子和勢力構成重大威懾，打擊他們的囂張氣燄，令其違法行為在中華人民共和國的法律監督下，在社會輿論監督下，這是懸在他們頭上的政法利劍。

於是我們看到「台獨」頑固分子的大本營——台灣民進黨當局，對此「極其不滿，強烈反對」，且怕得要死，他們聲稱大陸沒有權力打壓堅持民主自由的台灣人民。在這些「台獨」分子看來，大陸懲治「台獨」就是打壓「民主自由」。他們這樣是在偷換概念、混淆視聽，把「台獨」美化成民主自由。

他們聲稱大陸這樣做，對兩岸交流互動製造更多障礙和傷害，阻撓兩岸人民往來交流。他們又在顛倒是非！正是他們的「台獨分裂」舉動在傷害、阻撓兩岸交流和往來，而大陸的「反台獨」、「反分裂」，正是在消除這些障礙。他們還聲稱大陸是在鼓勵以思想或言論形成檢舉風潮，例如行業互有私怨而舉報，會令很多人莫名其妙被捲入云云。

對台灣民進黨當局而言，現在最害怕和無奈的是，黨綱明明寫着「台灣建國」，明明這些年幹了許許多多「謀獨」壞事，明明把「台獨」掛在嘴邊，但一遇大陸懲治壓力，就「敢做不敢當」，極力掩飾迴避，把大陸打擊「台獨」胡扯成是「以思想或言論檢舉他人」。事實上，「台獨」頑固分子的舉動，絕不是甚麼「思想或言論」問題，而是干犯法律的刑事罪行，對此他們心知肚明。正因為如此，他們才會極其恐懼，千方百計地以甚麼「民主自由」、「兩岸交流」、「思想言論」，為自己開脫之、逃避之！