坦言集：伊朗要忍

伊朗對以色列在德黑蘭炸死哈馬斯領導人的報復行動，是否只說不做，迫於形勢，把恥辱硬吞下去呢？

伊朗懼怕的是全面戰爭爆發，伊朗與以色列交戰也即是與美國直接交戰，而不是現在的代理人戰爭。以伊朗現有的空防，是難以抵禦以色列及美國的空襲。所以，俄羅斯總統普京勸戒伊朗不要把中東之爭升級惡化，要求的不是綏靖的畏縮主義，而是現實明智的考慮。伊朗不與以色列開戰，仍由真主黨等地方武裝將以色列耗死，才是本小利大的最佳戰略。

一旦伊以開戰，戰爭會把伊朗多年建設摧毀，即使同樣地摧毀以色列，卻傷害不了以色列復國主義背後的金主與政治勢力，後者在以色列以外還有它們廣大的政治控制。而大戰之後兩敗俱傷，整個中東便陷於不斷的動亂戰爭中，未必百年可解，中東的石油、天然氣能源優勢，也便被美國替代。只要把俄羅斯也打垮或抑制，美國便可以在石油、天然氣國際市場上佔據壟斷地位，替代現時以沙特阿拉伯、伊朗和俄羅斯為首的OPEC+勢力，主宰國際能源供求。猶太的金主，無論是能源或金融背景的，俱皆會因而獲取大利，美國霸權主義仍可維持。伊朗損失的同時是什葉與遜尼兩派的歷史和解，失去阿拉伯與伊斯蘭教百年未遇的復興機會。

伊朗要忍。新上任的總統佩澤希齊揚和支持他的選民未必親美，但都看到要爭取時間與空間發展，這才是應對美國與以色列欺壓的最佳方法。然而，伊朗忍讓，以色列的氣燄更增，加薩與西岸的屠殺會加劇，對伊朗系地方武裝的斬首行動會增加，伊朗系的地方武裝會因此對伊朗有所怨言和離心，原本團結一致對抗猶太復國主義的陣營便會出現分裂，不利耗死以色列戰略的執行。

不過，伊朗稍對以色列作懲戒，全力收拾國內以色列布下的情報系統，助伊拉克驅趕美軍，鼓勵土耳其打擊庫爾德在敍利亞、伊拉克的親美勢力，並因此給各地方武裝提供更先進的攻擊武器，放手讓它們替哈馬斯報仇，維持耗死美以戰略的壓力，且引誘以色列攻黎巴嫩，把大戰場地從伊朗轉移到真主黨多年經營的黎巴嫩，以之埋葬以軍。這樣做，即使伊朗忍辱忍讓，卻可真正打敗以色列，保存伊朗的實力和在中東的大布局。

只是以色列還求決戰，中東形勢還是變化莫測。