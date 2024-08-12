兩南亞毒男棄車逃 一被捕一蹤杳

【本報訊】昨日中午12時許，警員駕駛配備車牌識別系統的車輛巡邏期間，在旺角山東街及渡船街交界偵測到一輛七人車的行車證逾期，於是指示司機停車調查。但七人車司機並不理會，反而踩油往大角咀晏架街方向馳去，當逃至福全街近大角咀道位置時，南亞裔司機及一名男乘客突然棄車逃走，任由並未停定的七人車，在無人控制下撞向路邊鐵欄。

警員落車追捕，當場截獲該名43歲巴基斯坦裔男乘客，惟七人車司機趁亂逃逸，僅在行車路上遺下一對拖鞋。警員其後搜查七人車，並召警犬協助搜證，終在車內檢獲小量懷疑可卡因，遂以涉嫌「藏毒」拘捕該名巴裔漢，將其帶走扣查。現場所見，七人車內載有多箱物品，車頭水撥夾有一張交通告票，行車證早於去年10月過期。執法部門將案件列作「藏毒」、「危險駕駛」及「阻礙警務人員執行職務」，正設法追緝在逃人士。

駕駛用手機 遇查揭藏毒 另一邊廂，昨晨11時54分，有警員發現一名私家車司機在行駛期間使用手機，於是要求他停在青山公路深井段近碧堤半島對開路旁，準備作出票控。調查期間，警員揭發該輛私家車為受通緝車輛，於是要求姓張（51歲）司機落車及接受搜身，繼而在其身上搜獲小量懷疑「藍精靈」及毒郵票。過程中，張男曾經嘗試逃走，但是警員立即追上，將其按地制服。

經初步調查後，警員在私家車內檢獲共重約1,156克的懷疑氯胺酮（俗稱K仔）、小量懷疑可卡因及一批懷疑吸食工具，估計市值約57.3萬元。張男涉嫌「販運危險藥物」、「藏毒」、「在汽車移動時使用流動電話或其他電訊設備或該等電話或設備的附件」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕，他同時亦涉嫌與一宗行使虛假文書案有關，他現正被扣留調查。