豪租私樓避法眼 藏毒值1850萬

貪人流少高設防 拆家落網今提堂 執法部門早前收到情報，得悉長沙灣一個高尚住宅單位被利用作毒品活動，經暗中調查及部署後，前日突擊上門搜查，並在屋內檢獲總值約1,850萬元的冰毒及俗稱K仔的懷疑氯胺酮，拘捕一名相信負責看倉和分銷毒品的無業男子。執法部門相信，販毒集團是企圖利用私人屋苑保安程度高、人流較少的特點，從而掩人耳目，提醒業主應該小心留意租客背景，以免名下物業受到不法分子利用。

深水埗區執法部門根據線報及經深入調查後，前日凌晨進行打擊毒品行動，突擊搜查長沙灣荔盈街一住宅單位，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕一名姓黃（28歲）男子，並在屋內檢獲約34公斤懷疑冰毒、約一公斤懷疑K仔、電子磅及一批毒品包裝工具，估計毒品市值約1,850萬元。

租金3萬 料已運作9個月 經調查後，警員發現該販毒集團是租用高級私人屋苑單位作為毒品儲存倉及分銷中心，單位面積約450呎，月租約3萬元，相信已運作約8至9個月，並利用其人流少、高設防的特性，企圖逃避執法人員的追查。

被捕人士報稱無業，相信是毒品倉的負責人，並且會將毒品重新包裝以作分銷，他現正被扣留調查，稍後時間將被落案起訴相關罪名，案件將於今晨在西九龍法院提堂。執法部門相信，今次行動已成功堵截該批毒品流入本地市場。行動仍在進行中，不排除之後有更多人被捕。執法部門呼籲業主，出租單位前謹記查詢租客背景，例如職業、收入證明、租住單位的用途等，以免名下物業被不法分子利用。