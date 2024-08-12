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九巴倒後鏡撞毀交通燈
行人過路燈燈箱跌落地面。
【本報訊】荃灣發生交通意外。昨日下午4時許，一輛九巴沿大河道往沙咀道方向行駛，至荃灣街市街對開一燈位時，左邊倒後鏡疑撞毀路邊一組交通燈，車長發現後停車報案。意外中無人受傷，但是造成現場至少4組交通燈失靈，警員在場指揮交通，直至事發後約一小時，相關燈號才逐步恢復正常。執法部門正調查事故成因。
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