東九打擊酒駕 3日拘6人

【本報訊】 東九龍區執法部門於上周五至昨日，在區內展開打擊酒後駕駛及相關違例駕駛事項行動，共拘捕6名司機及向10名司機發出口頭警告。

上周五，警員於崇信街發現一輛中型貨車搖擺不定，遂上前截查。經初步調查，該名姓徐（49歲）男司機涉嫌酒後駕駛被捕。至上周六，警員巡經太子道東及彩虹道時，亦以涉嫌酒駕拘捕3名分別姓陳（32歲）、姓鄧（60歲）及姓沈（40歲）男司機。

此外，警員昨日在太子道東截查一輛形迹可疑的私家車，經初步調查後，姓羅（25歲）男司機涉嫌駕駛時沒有第三者保險及駕駛未領牌照車輛被捕。及後巡經彩虹道附近時，以涉嫌酒駕拘捕一名姓黃（29歲）女司機。以上被捕司機已獲准保釋候查，須於9月上旬向執法部門報到。

沙田貨車撞欄 揭司機酒駕 另於昨日凌晨5時許，一輛輕型貨車沿沙田沙田圍路往馬鞍山方向行駛，當駛至138號一駕駛學校對開時，懷疑失控撞向路中心一鐵欄。警員接報到場調查，姓梁（61歲）男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。