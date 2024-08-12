撼前車拒受查究 Tesla衝路障逃走

捱撞司機人傷車毀 暫無人就逮 執法部門昨日在旺角設置路障查車，期間一輛Tesla電動車疾馳而至，猛撼一輛正停車受查的私家車。惟Tesla司機在車禍後並無停留，反而即時開車逃走，最終擺脫「追兵」逃去無蹤。捱撞私家車司機受輕傷，及後送院治理，執法部門正追查逃逸Tesla的下落，暫時無人被捕。相若時間，荔枝角亦有GTR跑車懷疑失控撞向的士車尾，意外造成4人受傷。

昨日凌晨接近1時，警員在旺角洗衣街近山東街交界設置路障截查車輛，期間有一輛私家車停車配合警員調查時，尾隨一輛載有一名女乘客的Tesla電動車懷疑收掣不及，撞向前車車尾。

警員欲上前調查，惟年約25至30歲的Tesla男司機拒絕合作，驅車加速逃去，警員隨即駕車追截，可惜仍被對方擺脫。捱撞私家車車尾泵把損毀，姓鍾（71歲）男司機頸部受傷，需要送院治療。經初步調查後，案件列作「交通意外有人受傷–不顧而去」，暫未有人被捕。

辣跑失控撼的士 4人傷 大約10分鐘後，一輛GTR跑車沿葵涌道往荃灣方向行駛，至近荔枝角清麗苑對開時懷疑失控，撞向前方一輛的士車尾。意外後，涉事跑車車頭撞毀，的士車尾受損，泵把甩脫，姓黃（24歲）跑車司機、的士上姓容（40歲）司機及兩名分別姓郭及姓蘇（俱54歲）男乘客，分別手、頸、腰及背部受傷，4人均清醒送院救治。警員正調查意外經過及原因。

旺角 ：警員在場調查。（胡德威攝） 荔枝角：跑車車頭損毀。