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B女骾喉昏迷 留醫ICU

女嬰經搶救後仍然昏迷。 女嬰經搶救後仍然昏迷。
女嬰經搶救後仍然昏迷。
【本報訊】昨日傍晚6時許，屯門富泰邨迎泰樓一名女子報案，指其一歲女兒進食時骾喉，昏迷不醒。救護車奉召趕至，將女嬰急送屯門醫院，經搶救後仍陷入昏迷，留醫深切治療部。意外原因有待調查。
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