破壞王車場推冧3鐵騎

【本報訊】昨日凌晨4時許，黃大仙彩虹邨綠柳路3號對開的露天停車場，其中3輛電單車被人推跌翻側，車身損毀。警員接報到場調查，同時通知電單車車主到場善後，各車主扶正電單車，檢查損毀情況，並以布冚覆蓋電單車。執法部門將案件列作「刑事毀壞」跟進，正調查事件動機及追緝涉案人士。