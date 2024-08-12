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破壞王車場推冧3鐵騎

現場為彩虹邨一停車場。（李國健攝） 現場為彩虹邨一停車場。（李國健攝）
現場為彩虹邨一停車場。（李國健攝）
【本報訊】昨日凌晨4時許，黃大仙彩虹邨綠柳路3號對開的露天停車場，其中3輛電單車被人推跌翻側，車身損毀。警員接報到場調查，同時通知電單車車主到場善後，各車主扶正電單車，檢查損毀情況，並以布冚覆蓋電單車。執法部門將案件列作「刑事毀壞」跟進，正調查事件動機及追緝涉案人士。
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