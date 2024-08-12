前官員指地緣政治複雜 港須求變防陰乾

【本報訊】當局早前率領工商和專業界別代表團，上月底訪問老撾、柬埔寨和越南。隨團的前財庫局局長馬時亨在電台節目指，當今地緣政治複雜，香港以往在商業合作上，目光較多聚焦在歐美，但是如今在開拓商機上必須求變，強化與東盟國家的合作，否則只會被「陰乾」。

港企看準商機 邁步東盟 他指出，雖然部分東盟國家不如香港發達，經濟仍在起步中，但隨着整體收入增加、中產崛起，對不同產品需求亦有所增加，促進金融和保險等行業發展。馬時亨指，不少香港企業已經看準商機進入東盟市場，外訪會有「加持」作用，有助雙方合作。而透過游說不同國家讓香港加入區域全面經濟夥伴關係協定RCEP，將對香港有利。他又形容香港面對地緣政治複雜，「要遠離畀麻煩我哋嘅國家」。

同樣隨團訪問的科技創新界議員邱達根指，東盟國家發展迅速，除了「硬基建」外，「軟基建」包括金融和科技上亦有需求，認為香港在這些方面表現出色，在提供產品和服務上，可發揮重要角色。他又指，今次香港與3個國家簽署多份合作備忘錄，例如理工大學與老撾的中學合作，為學校的優秀學生提供來港升學機會。