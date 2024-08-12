資助新型工業 迄批43申請

【本報訊】政府的新型工業化資助計劃早於2020年7月推出，為加大力度支持企業推行智能生產，去年《施政報告》宣布優化計劃，今年1月8日起容許申請計劃的企業，任何時間在計劃下合共進行最多3個項目，以獲取最多共4,500萬元的配對資助。截至上月中，新型工業評審委員會已同意支持43宗申請，主要涉及食品製造及加工、紡織及製衣等行業，合共68條生產線。當局目標在2027年將計劃下的智能生產線增至最少130條。

工業專員（創新及科技）葛明指香港要因地制宜，發展新質生產力。他又強調，科研能力和基礎是香港新型工業化發展最重要的優勢，而新型工業化也為香港創科發展提供豐富的需求和應用場景。

本地公司引入智能生產線 有本地公司受惠於計劃，引入智能生產線。新鮮蔬果汁品牌負責人陳嘉指以往需經人手的工序，現已全部改由機器完成。生產力促進局首席數碼總監黎少斌指，局方期望為有需要行業提供客製化服務，讓更多企業於生產過程使用創新科技，提高行業競爭力。