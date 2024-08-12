楊祖賜：奧運反映港隊達國際水平

【本報訊】今屆巴黎奧運港隊奪得佳績，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜昨指港隊發揮已達國際水平，若以國家地區的人口比率來比較，在奪金方面，港隊的比例是相當不少，他們的實力獲得世界尊重。

楊在一個電視節目表示，以游泳為例，游出的時間相差很少，可見運動員都屬同一水平，香港運動員已屬世界級質素。而劍擊代表張家朗，由2016年奧運賽事一早止步，到東京及巴黎兩次奧運勇奪金牌，均反映運動員訓練基礎不斷進步，學習認真進取。

對於劍擊女子個人重劍金牌得主江旻憓已「轉跑道」，而取得兩銅的何詩蓓未知是否退役，會否影響港隊未來奪獎，楊稱毋須聚焦在一、二位運動員。另外他對集中資源發展「劍擊之都」，加大對整體運動員的投入，甚至改善分配機制，都不表認同，認為現時政府投放在體育的資源，以及分配制度都合適。

指運動員低薪但唔等錢使 楊續說，運動員的薪金不高，但所有獲配的資源，是一個相當高數字的投資，不論是教練、醫療、住宿都有提供，運動員是沒甚麼地方要花費，應該可以很從容。至於劍擊，所有設備都齊全，已有最好的教練，亦曾多次到外國培訓吸收經驗。就算要為一些有獎牌希望的運動再加資源，金額也不會多。

選拔被指不公 下月交代 對於接連有體育人才選拔時被質疑不公，楊認為只是個別情況，正檢視80多個體育總會的管治，他強調全民選拔是必須，下月會交代。