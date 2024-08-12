江旻憓馬會履新 赴杭州考察

【本報訊】港隊劍擊代表江旻憓在巴黎奧運奪得女子個人重劍金牌後隨即退役，並加入香港賽馬會任職對外事務助理經理（Assistant External Affairs Manager），在公司事務執行總監譚志源轄下的部門工作。江於昨日正式履新，並隨馬會支持舉辦的「共創明『Teen』計劃」杭州學習團出發到當地考察。

江旻憓昨晨出發前在機場表示，很開心可以這麼多人一起見證她第一天上班，唯一應該要做的是想方法貢獻社會和報答大家對運動員的支持和鼓勵，最好的方法就是在馬會工作和學習如何做慈善及回饋社會。她對於自己能奪得金牌，稱是得到很多人幫助，以及團隊的支持，幸運奪得奧運冠軍。她又感謝馬會給她機會，又指自己已經退出體院全職運動員。

盼以運動力量團結眾人 對於網上流傳的碩士論文爭議，她表示，論文就是一篇碩士論文，她有指導老師。至於有政府官員早前譴責對江旻憓作人身攻擊的人是「小人」和「腦殘」，江就指作為運動員，一直努力讓香港人感到驕傲，盼加入馬會後可以利用馬會的平台，以及運動的力量團結所有人。

另外，譚志源表示，江旻憓的碩士論文不是馬會招聘時所考慮的因素，她今年初通過人事招聘程序，適合出任有關職位，從巴黎回港後正式答應加入馬會。她的工作主要負責就馬會業務與政府、政黨、立法會、區議會以及地方團體聯繫，並參與推動青年、體育發展，以及慈善傳訊工作。

對於有關職位招聘中，馬會列明申請人要具備相關範疇最少6年經驗，譚志源稱，江旻憓加入馬會完全根據人事招聘程序，在年初公開招聘的過程知道她有興趣，她作出申請並在筆試及面試中表現優秀。

譚志源重申，馬會不論員工的政治傾向及宗教背景，都歡迎他們加入服務社會，認為江旻憓適合出任有關職位，而江在巴黎返港後亦正式答應加入馬會。他相信社會上絕大部分人都對江旻憓達到運動員生涯高峰感開心，又認為香港難以找到另一個機構如馬會一樣，可讓她推展服務社會的工作。