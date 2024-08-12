低空經濟滿商機 港滯後急需起飛

葛珮帆

無人載具須兩地登記 最難解決空域管理 為發展本港低空經濟，政府早前表示將會成立由副司長領導的跨部門工作小組負責有關工作。議員葛珮帆及香港理工大學工程學院航空及民航工程學系博士伍淦鴻昨出席節目討論有關議題。其中葛珮帆表示，發展低空經濟無人載具，涉及不同技術層面，其產業鏈有條件帶動本港經濟發展，帶來更多就業機會；伍淦鴻亦表示，目前應用難點為空域規劃，因內地與香港民航法不同，無人載具需分別在兩地登記，及因香港樓宇多，亦需與民航處商議適合飛行的路徑。

葛珮帆表示，低空經濟的應用範疇非常廣闊，除在香港境內載貨、載人或跨境空中的士服務外，在緊急救援方面，消防處已使用無人機進行搜救工作。另外，緊急運送藥物、醫療設備或器官捐贈亦可考慮使用低空經濟的低空無人飛行器進行運輸。

已覓起降場景 待政府視察 她提到，有離島居民反映需要空中的士作為該類緊急運輸服務，以處理看醫生或其他緊急情況。亦相信在維港開展低空觀光飛行將是旅遊一大賣點，惟這類計劃均需有合適起降點，透露現時物色到一個適合場景，但需與營運商及政府到場視察，判斷是否可行，下一步便可計劃進行試飛。無人機產業鏈帶來更多就業機會，並可節省飛機、培訓機師成本。

除此之外，葛珮帆認為低空經濟無人機亦牽涉很多不同技術層面及帶來更多就業機會，其產業鏈有條件帶動本港整體經濟發展。她表示，無人機點對點飛行涉及網絡空域管制，同時飛行器亦需飛行員及管理人員進行保養，故會帶來很多經濟效益及新的科技研發，亦會增添很多工種。

她又指，現時內地有逾20個城市大力發展低空經濟，並將其列為重點發展項目之一，並已興建不少起降點，若香港有更多起降點，將可進行試飛。她亦表示，香港具備處於科研最上游的優勢，認為本港大學的科研團隊有能力幫助研發低空經濟飛行器，她又指，這是全球趨勢，僅大灣區城市之間已有很多無人機進行運輸服務，香港一定不可落後，否則將成為國內最落後的城市。

理大研避障極端天氣操作 至於無人機的成本效益，葛表示直升機的建造及維修保養成本非常昂貴，約7,000萬到一億，而香港亦相當缺乏直升機師，從頭培訓需花約8年時間。而未來無人機造價分別需100萬、1,000萬，並通過程序控制飛行，亦可節省機師及培訓機師的時間，能源方面使用電和油也會節約不少。她又指，如現時的無人機表演，過千架機同一時間做出不同動作也未出現撞機情況，反映技術非常成熟，故相信無人機技術安全性非常高。

伍淦鴻則表示，理大航空及民航工程學系團隊現時主要集中研究載具、避障以及空域管理。而團隊對無人機最主要的考慮點為適航性，又指團隊對於無人載具的認證亦會相當漫長，並會作極端天氣試飛研究。

他又表示，低空經濟所涉技術層面非常廣闊，無人機在樓宇間避障需要導航，而導航亦涉及低軌衞星，若無人機遇到緊急情況偏離航線，亦可通過5G技術進行遙距控制，保障乘客安全。另外，無人機的應用除了在搜救等方面可以進行數據分析外，亦可使用無人機察看複雜的道路交通情況，並透過雲端技術進行實時更新。

被問及研發的難點時，伍淦鴻表示在大學角度提供應用上的難點為空域規劃，因現時香港民航法規與內地民航法規分開，若在內地登記後亦需於香港再次登記。另外，除了大學提供相關技術支援外，亦需要與民航處商議香港適合飛行的路徑。