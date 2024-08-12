醫健：藥到病除：肺炎球菌疫苗「價」的分別

肺炎球菌是一種格蘭氏陽性細菌。現今至少發現了100多種血清型的肺炎球菌。雖然肺炎球菌感染一般的病徵比較輕微，但幼兒及長者患上侵入性肺炎球菌疾病後病情通常較為嚴重。肺炎球菌感染一般以抗生素治療，但由於此病菌對抗生素的抗藥性逐漸增加，因此預防肺炎球菌感染比治療更為重要。而接種肺炎球菌疫苗是預防疾病其中一種最有效的方法，但市面上有很多選擇，比如13價，15價，20價和23價等，到底肺炎球菌疫苗的分別又在那裏？

代表血清型數量 疫苗當中的「價」是代表針對肺炎球菌血清型的數量，23價的意思就是包含23種血清型。理論上「價」數愈高的疫苗能提供愈多的保護。不過由於23價疫苗的製作是應用舊技術，因此在預防非侵入性肺炎的功效比其他疫苗差。研究顯示最新推出的15價疫苗對血清三型肺炎球菌的免疫反應或高於13價及20價疫苗，可能更有效預防血清三型肺炎球菌。而香港大部分的感染是由於血清三型的病菌導致，因此在香港接種15價疫苗是更合適的。

香港衞生防護中心的建議，長者應接種一劑15或23價疫苗。針對高風險人士，如長期病患者或缺乏免疫功能的病人應在接種15價疫苗的一年後再接種一劑23價疫苗。雖然23價的效能較低，但仍提供更廣泛的保護。

香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心