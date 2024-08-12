蛋白質維他命C 修補皮膚不可少

【本報訊】夏天是遊山玩水的季節，但進行戶外活動時皮膚很容易受到傷害，例如被太陽曬傷、樹幹割傷、跌倒擦傷；若是野外露營生火煮食，更有機會燒傷。有營養師表示，補充蛋白質、維他命C、礦物質鋅及水分等重點營養素，有助加快受傷皮膚痊愈的速度。若患有長期病患如糖尿病，血糖偏高會影響皮膚傷口愈合，故控制血糖亦有助改善皮膚健康。

蛋白質是修補皮膚重要的營養元素之一。基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部指出，優質的蛋白質應以低飽和脂肪酸和非醃製類為主，常見的蛋白質選擇包括牛、豬、雞、魚、海產、蛋及黃豆類。要減低飽和脂肪的攝取，應避免選擇較肥或連皮的部位，例如雞翼、雞腳、肥牛、牛腩、混合肥肉的肉餅或排骨及醃製肉類如香腸、餐肉或火腿等。

維他命C協助身體製造骨膠原，有助創傷後皮膚的痊愈，並增強鈣質和鐵質吸收。一般成年人建議每天攝取100毫克維他命C，可從每天進食兩份水果中攝取。而鋅有助維持神經功能、協助傷口愈合和維持人體免疫系統。一般成年人建議每天攝取15毫克鋅，鋅則可不同食物中攝取，如蠔、牛肉、豬排、家禽、全穀麥或添加鋅的食物。

充足水分可維持皮膚健康 補充足夠水分可維持皮膚健康，除了按每天恒常需要飲用約8杯水，亦可按情況如活動環境及時間長度、天氣溫度或濕度、身體狀況或皮膚受損傷程度、個人熱量所需或腸胃狀況作調整。而脫脂奶、低糖加鈣植物奶、無添加糖純鮮榨果汁、低糖或無糖烏龍茶或綠茶、蔬菜湯等，也可為身體添加額外營養素並補充更多水分。