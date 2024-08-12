肌無力症難診斷 留意病徵易疲倦

20至40歲女性高危 損呼吸系統恐命斃 重複單一動作時容易感到疲倦、無力，分分鐘已患上肌無力症。腦神經科專科醫生指出，每數萬人便有一個患肌無力症，20至40歲的女性最高危。不過，由於病徵並不明顯，較難診斷出來，多數令眼皮下垂、牙骹無力難咀嚼，嚴重則有機會影響全身，包括呼吸系統，隨時致命。由於病症屬免疫系統問題，一般會透過抑制免疫系統藥物等穩定病情。

大至舉手投足，小至眨眨眼，身體一切活動均由大腦神經指揮，再經脊髓到手腳的運動神經，控制全身肌肉。不過，患上肌無力症的人未必能順利活動全身。腦神經科專科醫生李頌基表示，肌無力症由於免疫系統失調，免疫系統產生大量原先用來疾病的抗體，錯誤地攻擊神經和肌肉之間連接物質，阻礙神經信號傳達至肌肉。

患者一般會容易疲倦，尤其短時間重複同一動作，但休息一段時間，當物質補充足夠後，患者又能正常活動。因此病人睡醒的狀態最好，活動多時至下午便愈來愈差，若他午睡一下，狀態亦會好一點。

眼皮下垂吞嚥難亦屬警號 李頌基提到，肌無力症最常先影響眼球、眼皮肌肉，因為該處的活動較多，例如睜開眼等。患者會眼皮下垂，好像疲倦，或需額頭肌肉撐起眼皮似「皺眉」。病人亦有機會出現不對焦、重影的情況，「一個字變兩個字」。

其次較多影響牙骹肌肉，牙咬得久便會無力，出現口齒不伶俐，說話「𦧲脷」；頸肌肉肌無力症則影響嚴重點，或經常抬不起頭、四肢手腳；最嚴重則為呼吸系列肌肉肌無力症至呼吸困難，甚至全身肌無力可引致吞嚥困難「哽親」。

李頌基指出，患者較多在20至40歲時發現，女性為主，文獻上較多本身患免疫系統病，例如甲亢等，平均每幾萬人便有一人患病，但初期病徵不算明顯，一般人或認為「只是累點」，未必會求醫，診斷時亦較為困難。

處方「大力丸」可紓緩症狀 一旦被診斷患上肌無力症，李稱若病人病情較輕，會先主力穩定病情，處方「大力丸」藥物紓緩症狀；重症病人則需接受免疫治療，例如服用類固醇或免疫抑制藥，但會盡量較小低劑量控制病情。他提到大部分治療下，病人可維持正常生活，而只要持續治療，變差的機率會較低，只是當生活較忙時會容易疲倦。記者陳澋俊