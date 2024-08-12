體育精英雲集東港城 歡送奧運

掀起全球運動熱潮的巴黎奧運踏入尾聲，香港運動員屢創佳績，今屆勇奪兩金兩銅，當中劍擊運動員更奪兩面金牌，為香港寫下體壇新歷史。在奧運期間直播多場焦點賽事，新鴻基旗下的將軍澳東港城，昨日舉辦「東港城運動音樂會暨祝捷派對」，特意邀請香港劍擊運動員蔡俊彥及連翊希出席，進行劍擊示範及分享訓練點滴，並親身教授一眾小朋友劍擊，培育新血，推動本港劍擊運動發展。商場也雲集不同體育界別精英及團體，除帶來多項精彩的運動表演外，更特設尚武文化中心的功夫表演，吸引大批香港市民到場支持，加強其對各項運動的認知，料整個奧運推廣活動為東港城帶動約20%人流及15%生意增長。

多場打氣活動 獎賞回饋顧客 巴黎奧運今晨閉幕，一直緊貼賽事發展的東港城，推出連串打氣活動，包括全程直播焦點賽事，吸引大批市民親臨觀看；在社交媒體推介精選賽事，讓港人更了解港隊的比賽日程，為他們打氣加油；並將中庭化身充滿法國色彩的「躍動巴黎體育館」，設置3大運動體驗，讓市民寓運動於娛樂。商場昨日下午舉行運動音樂會暨祝捷派對，邀請包括劍擊運動員等體壇精英，亦有歌手到場，為盛事閉幕表演及分享感受，也冀盛事過後，港人可以繼續支持香港運動員，延續運動熱潮。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮指，東港城在奧運期間舉辦了多場支持港隊的打氣派對及奪牌祝賀活動，為港隊歡呼吶喊，氣氛熾熱。東港城亦推出各大獎賞回饋顧客，並與商戶溝通特別精選有關運動服裝及體育用品優惠及加推多款夏日折扣，總結而言，整個奧運推廣活動為東港城帶動約20%人流及15%生意增長。

在祝捷派對上，劍擊運動員指以隊友張家朗及江旻憓為傲，而蔡俊彥分享出賽經驗，指自己在南韓仁川大獎賽32強中處於一直落後的情況，輸一分就要出局了，最後心態放開了，連追幾分終能獲勝。而在東港城見到大批香港市民關注體壇發展，支持本地運動員，對他而言是打了一支強心針；另一劍擊運動員連翊希就非常認同心態決定境界，並指心理素質是經驗的累積，隨着各個比賽，獲勝固然能建立自信，但落敗了就可反省自己如何進步。