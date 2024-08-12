免費展區閉幕 星光大道洋溢喜氣 多啦A夢後會有期

暑假盛事 登場30日吸引500萬人次 為期30日的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展香港站免費展區於昨日閉幕。主辦單位負責人林樹鑫表示，整個展覽區域包括星光大道、商場等，連日來共吸引約500萬人次到場，當中不少是遊客，反應熱烈，展覽紀念品銷情也不俗，顧客平均消費約為1,000多元。他又稱，閉幕後展品將會收起，以備作下一次巡迴展覽，已有多個國家邀請主辦單位合作辦展覽。

5主角現身 揮手道謝 位於尖沙咀星光大道及海旁的免費展區於昨日最後開放，主辦單位特別安排慶祝活動，並分別於上午10時、下午1時及4時，以及晚上7時，舉辦共4場「多啦A夢與好友」感謝祭。多啦A夢與4位好友伴隨愉快音樂下現身免費展區，包括全球最高達12米的多啦A夢充氣雕塑所在的戶外展區，以及星光大道展區，向在場觀眾揮手道謝。

收費展區將於8‧18結束 位於K11 MUSEA 6樓收費展區將如期於下周日（18日）結束，主辦單位原先預留收費展區在本周五（16日）的全日門票，作為補償若因天氣令展區暫停開放，而未能進場的觀眾。不過由於直至展區完結時，都未有需要因天氣而停開，為讓更多市民及旅客可入場參觀，主辦單位將於今日傍晚6時，透過KLOOK公開發售星期五收費展區的全日門票。

香港旅遊業議會主席徐王美倫指出，每當維港有晚上活動，例如煙火或者今次的兩場多啦A夢無人機表演，都帶動周邊經濟及人流，希望日後會有更多同類活動或其他無論盛事、文體旅活動，都有助吸引旅客及市民。她又期望更多晚上盛事舉行，包括演唱會，可以吸引過夜旅客。而受到連串盛事帶動，上月有6,450個旅行團訪港，創今年新高，本月至今亦接獲超過1,000個內地入境團登記。