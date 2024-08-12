為公屋「躺平」 研援年輕族買資助房

【本報訊】本港住屋難，不少年輕人申請輪候公屋「躺平」，近期引起社會高度關注。房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩接受傳媒訪問時稱，房署正研究協助年輕人購買資助出售房屋，形容構思措施會是嶄新及切合現時需要。她又指房署近5年數據顯示30歲以下新增公屋申請比以往減少，相信年輕人申請公屋的現象可紓緩。

「置安心」料不被考慮 根據房署數據，2019/20年度至2023/24年度，每年新登記公屋30歲以下的一般申請和「配額及計分制」非長者一人申請均有減少，前者由2,400宗減半至1,200宗，後者由4,800宗減少至3,800宗，跌幅約21%。

羅淑佩指，認同上述約半申請可能只希望取得綠表資格，令申購居屋機會增加。而房署資料顯示，過去5年獲安排入住公屋的非長者一人申請者平均年齡57歲，最年輕者介乎47歲至52歲之間，若以年滿18歲開始輪候，即最少要排29年。她指，資助置業途徑及選擇增加，綠置居及居屋售價廉宜，加上取消壓力測試，相信年輕人申請公屋躺平情況會紓緩。

她透露，房署正積極考慮推出措施協助年輕人購買資助房屋，惟細節是透過現有計劃增加名額抑或另訂新計劃，則未有回應，但表明過去曾研究或推出的措施未必再考慮，包括先租後買「置安心」計劃。至於未來目標，她表明打擊濫用公屋和未來10年達成30.8萬伙公營建屋目標會是房署工作重點。