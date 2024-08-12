酷熱需警惕 單日近1700長者按平安鐘

【本報訊】天文台連續多天發出酷熱天氣警告。本港在昨午2時，天文台錄得氣溫攝氏31度，勞工處於昨早9時20分發出黃色工作暑熱警告，至下午1時20分取消，生效時間歷4小時。長者平安協會前日（10日）共有1,697人使用「一線通平安鐘」服務，其中83人需要送院接受治療，主要原因包括身體痛症及氣促。

一股西南氣流正影響廣東沿岸。正午時分，新界多處地區的氣溫上升至攝氏34度左右。此外，高空擾動為廣東帶來驟雨及雷暴。今日初時驟雨較多，下午短暫時間有陽光。氣溫介乎攝氏28至32度，吹和緩西南風。

未來9天最高32℃有驟雨 受高空擾動及西南氣流影響，未來兩三日廣東沿岸有驟雨及雷暴。預料一道廣闊低壓槽會在本周中後期於華南沿岸徘徊，該區天氣仍然不穩定。根據9天天氣預報，未來9日氣溫介乎攝氏27至32度；並連續9日大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴。

本港受持續高溫天氣影響，當局提醒市民應提高警惕，慎防中暑或因酷熱而引起不適，並需留意身體狀況。若出現頭暈、頭痛、惡心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並盡快求醫。長者、孕婦、嬰兒及小童、慢性病如心臟病或高血壓患者，以及過胖人士均較易中暑，應及時觀察是否出現中暑徵兆。