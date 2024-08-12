子女移民 調查：4個留守長者1個中度抑鬱

【本報訊】近年移民潮持續，不少長者無跟隨子女移居外地而留在本港。有調查顯示，超過四分之一受訪「留守長者」疑有中度及以上抑鬱症狀，但約有三分之一受訪者不願求助。調查機構呼籲當局推出相關針對性支援，有專家亦指，當中「以老護老」的長者尤其值得關注，須提供更多心理及經濟支援。

經緯青年商會於6至7月期間進行問卷調查，訪問112名60歲至96歲、有子女移民的「留守長者」，當中46%受訪者子女已全部移民，27%受訪者指與子女關係一般至不佳、21%與海外子女接觸少於每月一次、34%與在港子女聯繫少於每月一次。

調查亦發現，60%受訪者評估自己身體健康狀況為一般至差、53%認為自己精神健康狀況一般至差，更有26%受訪者疑似出現中度及以上的抑鬱症狀，可能受到睡眠質素下降、飲食不振、難以集中精神等問題所困擾；但有33.9%受訪者表示不願意主動求助，僅極少數會向鄰居及政府部門求助，主要障礙包括難於啟齒、不懂得尋求社區支援，以及認為政府和社區支援不足。

須關注以老護老身心支援 調查又顯示，「留守長者」最需要的3大服務依次為醫療保障（48.21%）、生活照顧（20.5%），及社區支援（18.75%），而子女移民未滿兩年的長者，更覺得日常支持、醫療保障和社區支援不足，反映在適應階段的「留守長者」更可能有多方面的需求。

商會指，當局及社福界應推出具針對性政策，按照「留守長者」的不同狀況與需要，提供適當支援。香港明愛安老服務高級督導主任陳淑嫻亦舉例指，有八旬長者要照顧同樣80多歲患認知障礙症的丈夫，但兩名子女去年先後移民，女兒更是出發前一日才通知她，強調此類「以老護老」的「留守長者」個案需要更多的心理及經濟支援，社會尤應關注。