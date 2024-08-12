高逾36 ℃ 天台劏房似蒸爐 住戶留家受煎熬

密不透風悶熱焗 中暑傷身欲哭 天文台於上月共有21天發出酷熱天氣警告，而住在密不透風的劏房居民在家中熱到如焗桑拿。有關注劏房組織昨公布葵青區不適切居所住戶調查結果，指天台屋室內溫度最高達攝氏36.4度，比一般劏房高出攝氏4.2度。團體指現時的過渡性房屋，服務年期平均只有3年，部分住戶未必能獲編配公屋單位，要再度重投劣質劏房。該團體建議政府放寬土地租約，增加可供單位數量及適當延長項目營運與租住年期；又建議政府推行財政援助，支持業主進行單位改造。

負責調查的葵涌劏房街坊會及低碳想創坊，於7月2日至25日訪問了葵青區內30名劏房、天台屋等不適切居所的居民。調查發現包括閣樓劏房等，「天台/平台戶」的最高室內溫度達攝氏36.4度，比室外溫度高出攝氏6.2度。這類居所的最高溫度比「一般劏房」高出攝氏4.2度，體感溫度最高達攝氏42.8度。

調查亦發現，天台或平台劏房平均相對濕度為71.51%，工廈劏房則為73.06%。低碳想創坊成員黃靖恩表示，劏房戶居住環境炎熱，加上濕度高，容易孳生霉菌，住戶體感溫度亦會因而上升。根據氣溫以及相對濕度推算，天台或平台劏房住戶錄得最高體感溫度可達攝氏42.78度，工廈劏房住戶則達攝氏40.78度。

近9成工廈劏房戶現中暑徵狀 調查亦以問卷形式訪問住戶於居所內出現不適的情況，包括氣喘、口乾、小便減少、頭痛、頭暈及作嘔、大量出汗及抽筋，以及體溫過高的次數，上述均屬中暑時會出現的徵狀。結果顯示，住戶出現不適徵狀比率最高的為工廈劏房，高達85.7%住戶曾感以上不適徵狀；其次為一般劏房（71.4%）及天台/平台戶 （54.6%）。不適比率最低的房屋類型為社會房屋，達42.9%。

濫收電費嚴重 促推酷熱津貼 居住於不適切居所住戶的天台街坊莫先生指，希望政府在5月至10月可提供電費津貼，直言「夏天電費支出大，要喺其他生活開支『慳住使』。」；團體表示，劏房電費濫收嚴重，每度電往往較電力公司收費高逾倍，有長者住戶更迫於無奈長時間流連商場使用「免費冷氣」。

團體建議政府關愛基金於每年酷熱天氣警告頻繁的月份，為不適切居所住戶提供時限性的酷熱天氣津貼，雙管齊下讓該些住戶應對暑熱天氣所帶來的沉重生活及經濟壓力。團體亦建議針對政府即將訂立一系列準則，就定義劏房，組織建議將窗戶、通風程度等加入標準。