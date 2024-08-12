14600人爭350海關職位 反應踴躍

【本報訊】海關「搶人才」反應踴躍，14,600人申請爭350位。海關關長何珮珊表示，海關現時編制約7,000多人，去年招聘了80個督察及190個關員，今年會招聘90個督察和260個關員，分別收到8,400份及6,200份申請，較去年同期分別上升11%及20%。海關會在社交媒體平台、網絡或手機應用程式等為考生大派應考貼士，甚至在社交媒體平台與準考生交流。

360準大學畢業生欲投身督察

何珮珊指出，招聘90個督察的程序已於5月開始，當中有360個申請是來自大學二年級和三年級的學生，在畢業後可以正式加入海關，海關亦有招聘正在內地讀書的港生，收到340份申請。何又指，25歲以下比例佔三分之一，「這個數比去年又再升了，我們都很高興的見到更多年輕人有興趣加入海關。」另全年招聘關員方面，截至7月收到6,200份申請，何坦言，招聘情況、申請人數及應徵者呈年輕化等，都是一個理想的表現。