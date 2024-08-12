獨家專訪海關關長何珮珊：推資訊平台便利通關 穿梭粵港澳省時間

香港海關任世界海關組織亞太區副主席 香港海關在國際舞台更上一層樓，香港海關7月出任世界海關組織亞太區副主席，發揮領導角色之餘，更為本港市民帶來莫大便利。海關關長何珮珊接受《東方日報》獨家專訪時透露，加快通關效率是當務之急，今年底擬推出粵港澳海關通關資訊平台，供市民實時了解三地人流車流。而海關正面對3方面挑戰，包括如何提升海關及業界的應變能力以應對環球形勢的變化、如何面對電子商貿快速增長所帶來的執法挑戰及如何打擊不法分子利用跨境貿易活動洗黑錢。

香港海關出任世界海關組織亞太區副主席對本港意義重大，有利促進本港經貿發展，令貨物的通關程序更加快，同時提升海關的能力，深化和其他地區海關的合作。何珮珊在訪問中提及，海關為便利市民過關，正籌劃「粵港澳海關通關資訊平台」，市民毋須登記就可使用，即時了解實時過關人流，避開人流快速過關，亦可查到三地海關的資料，例如公告、法規或以往查過的案件等，以提醒市民不要誤墮法網，爭取今年底推出網站平台。

為了提升清關效率，海關亦在今年2月推出粵港貨物「一單兩報」，實現以電子化方式為企業提供「一次錄入，雙向共用」的便捷服務，助企業減省重複輸入資料的時間及成本，提高粵港企業報關資料的準確度和加快兩地海關的接收速度。

提升清關應變 加強電子商貿執法 何續稱，海關在亞太區面對的3方面挑戰，第一是如何提升海關和業界的應變能力，共同應對國際貿易的變化，近年國際間緊張的局勢時有發生，影響供應鏈和物流鏈的運作，加上疫情增加了海關清關的難度，增加跨境貿易的不確定性。疫情期間一些重要物資，如醫療或者防疫的物資需求大增，令海關在清關的挑戰愈來愈大，而不法分子就趁機利用這些機會進行一些不法的行為。

此外，首次有本港企業獲邀加入世界海關組織亞太區私營業界諮詢小組，新一屆成員有30名，其中6名成員為香港企業及機構，分別來自物流及商業協會、電子商貿平台等範疇，希望令本地企業與亞太區政商界建立夥伴關係，令本港企業開拓亞太區的市場。

第二項挑戰是電子商貿快速增長所帶來的執法挑戰，如全球零售電子商貿的銷售額由2021年約5萬億美元，大幅升至2024年預計的約6.3萬億美元，佔2024年全球零售額的20.1%，預料至2027年，全球電子商貿的零售額更會高達7.9萬億美元。而亞太區的電子商貿一直都被看好，同時作為海關要面對相應的執法挑戰，因為電子商貿本身每一件的重量或形狀不會很大，但貨物件數相當驚人，現在電子商貿是一個分秒必爭的行業，需要海關提供最大的便利，減少清關時間和運輸成本。

跨境洗黑錢 夥印度偵破兩宗大案 最後一個挑戰是為應對有不法分子利用跨境貿易活動洗黑錢，有不少國家有建立比較健全的反洗黑錢的機制，打擊傳統的洗錢方法，包括利用銀行帳戶做頻繁多次的銀行轉帳，或跨境攜帶大量的現金等，海關在反洗黑錢工作上擔當着重要的角色，在去年12月和今年1月，海關透過和印度海關的合作，偵破了兩宗較大的虛假貿易洗錢案。

何珮珊補充，出任亞太區副主席，證明海關在籌劃、統籌和執行的能力，海關會按照亞太區成員共同關注的議題，籌辦一系列會議、工作坊或規劃一些執法行動，包括打擊毒品、私煙，打擊瀕危物種、電子貨物走私及反洗黑錢。長遠來說，她希望海關將來有機會可以在世界海關組織更高的領導位置去發揮作用及推進國際合作，作出更大的貢獻。