治安不靖罪案升 騙徒手法新又精

近年來，香港的詐騙案數字不斷上升，而且涉及的金額以幾十億元計，其中佔多數為網上騙案。事實上，現代人機不離手，沒有手機傍身，幾乎等於沒有了靈魂，市民習慣透過網上進行投資、投注、交友、招聘、購物等多項活動，令騙徒有機可乘。

執法部門公布今年上半年的治安情況，全港共錄得45,315宗罪案，較去年同期多2,392宗，升5.6%，而整體破案率則為26.3%，可見罪案急升而破案率偏低。詐騙案佔整體罪案近四成四，總共有19,897宗，較去年同期增加1,154宗，其中六成二涉及網上騙案。各類騙案涉及總金額為44.8億元，較去年同期急升66.5%。其中投資騙案總損失為15.5億元，佔總損失金額34.5%。部門特別指出，今年開始出現「假客服」騙案，相關類型案件數量不斷上升，單單7月就錄得1,111宗，累計今年首7個月就有共2,716宗。

執法部門指出，騙徒不斷改變行騙手法，有些手法用得多就未必會靈，像「猜猜我是誰」的「電話騙案」，騙徒已少使用，是以相關騙案大幅下跌61.2%，不過，騙徒又怎會就此收手，改另一種手法行騙而已。今年就開始出現「假冒網購平台、支付平台、電訊公司等客服」的新手法，即「假客服」騙案，單是上半年已錄得1,605宗，帶動整體騙案上升。要言之，騙徒會假冒平台的客服、銀行職員等，誘騙受害人交出網上理財用戶名稱、密碼及驗證碼，從而盜取帳戶內的資金。

政府雖然拍廣告，在電視叫市民按鍵確認時切記要三思，提醒銀行、政府等機構不會貿貿然叫客戶隨便洩露自己的帳戶、密碼等資料，但仍然有市民輕易受騙，一按鍵就促成自己的錢流向騙徒的戶口。

執法部門為協助市民識破騙局，曾推出「防騙視伏器」，這個一站式搜尋器涵蓋了網購、交友、招聘、投資等多種常見的詐騙手法，讓市民可以查詢相關資料，以評估風險。此外，最近又推出「防騙視伏App」，除原有功能外，更新增「可疑來電警示」、「可疑網站偵測」、「公眾舉報平台」3個功能。不過，似乎市民所知不多，作用也就未見顯著，否則何以有關網上騙案依然節節上升！

執法部門指詐騙案頭半年雖然上升6.2%，但與再之前兩年的上半年比較，升幅已放緩。為加強阻嚇力，部門就多宗詐騙案件向法庭申請加刑，其中超過10宗個案的傀儡戶口持有人，最終被判的監禁刑期，加至26至超過70個星期。有議員表示，現時本港對詐騙案的罰則已不算低，對本地人有阻嚇力，但很多詐騙案的犯案人身在海外，調查困難，以致有罰則而不能懲處違法者。同時，現在暗網有一條龍服務，有人寫好劇本、提供假相及可詐騙對象電話，形成詐騙供應鏈，催生更多騙案，此亦道高一尺、魔高一丈也。

其實，只要市民記緊「便宜莫貪」，同時對一切叫你交出銀行密碼及個人資料的來電，就算玉皇大帝都一於「睬佢都傻」，那就包保萬無一失！否則，自己「棺材本」都被呃清光，騙徒即使再加刑一至兩年，甚至10年，那又如何？