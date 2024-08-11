撥亂反正：奧運政治的雙重標準

奧運政治化問題已談過多次，美西方的雙重標準亦早已司空見慣，但今次巴黎奧運各方的政治雙重標準實在太過肆無忌憚了。主辦國法國還經常將人權、自由、和平、多元及包容等口號掛在口邊，今晚的閉幕儀式實在令人看不下去。

第一套雙重標準，在於對俄烏及以巴戰事，或者應說是對俄羅斯、白羅斯和以色列的立場與準則。過去經常在奧運獎牌榜位居前列和中上游位置的兩俄，因為俄烏戰事及所謂的禁藥指控，遭到美西方主導的國際奧委會及巴黎奧組委，施以近乎禁賽的限制。除了不能以國家名義作賽，不得展示國旗及播放國歌，就連個別運動員的參賽資格也要受到政治審查。最終兩國都只有十多名「單頭」選手願意承受屈辱及成功通過審查參賽，所有隊際賽事都缺席，令以美西方佔多數的多個體育強國得益，瓜分了兩國原本有機會奪得的金牌。

在另一邊廂，以「自衞」為由在加薩地帶進行種族滅絕的以色列，卻獲准打正國家旗號參賽，並取得了不俗的成績。更甚者是，以軍無視各國應在奧運期間暫時停火的國際慣例，先後利用導彈及無人機，在伊朗及黎巴嫩等地發動近乎恐襲的攻擊和暗殺行為。最新還有造成近百人死亡的轟炸加薩學校事件，死傷人數是此前在戈蘭高地發生、同樣針對平民兒童的球場空襲的多倍。

回想2008年的北京奧運，俄軍在開幕當晚出兵格魯吉亞（理由同樣是「自衞」，保護居於南奧塞梯的俄裔及親俄居民），多個西方國家予以強烈譴責，認為是違背奧運精神及不給主辦國中國面子。但現在同一批國家，包括主辦國法國，卻對以方的殺戮行為默不作聲。稍後再談巴黎奧運的其他雙重標準。