自成一家：孟加拉成為大國肥肉

位處中國和印度之間的孟加拉，近年成為各方必爭之地。令人意想不到的是，該國民眾上月發起的一連串反政府示威活動，在持續逾月後竟然成功迫使執政15年的總理哈西娜落台。孟加拉在政變後何去何從，無疑會給區內局勢帶來深遠影響。

平心而論，雖然孟加拉只是小國，但中國一直很重視這個南亞鄰國，多年來皆是孟加拉第一大貿易夥伴和主要援助國之一。不過，孟加拉在發展和大國關係的同時，更看重印度。早前哈西娜訪華，明明和中國領導人相談甚歡，回國後卻又對中孟合作建設提斯塔河項目的態度出現大轉變，改口表示將優先考慮印度方案。這次她辭職後也是第一時間逃往印度，親印立場十分明顯。當然，哈西娜此舉也不難理解。哈西娜家族與印度關係密切，她的父親、孟加拉國父拉赫曼就是在印度支持下實現了獨立建國。而且孟加拉的河流上游位於印度境內，孟加拉基於現實需要，亦不能不與印度妥協。

孟加拉在哈西娜落台後一片混亂，軍方決定接管政權，並由諾貝爾和平獎得主尤努斯領導臨時政府。軍方深知直接執政責任重大，隨時得不償失，日後建立軍政府的可能性應該不大，而是會操縱一個表面上中立的文官政府暫時維持局面，之後再過渡給民選政府，不過何時舉行大選就很難說。

若是反對派取代親印度的哈西娜執政，必會削弱印度和孟加拉的關係，這是印度不樂意看到的。無論如何，目前孟加拉已成為各大國眼中的肥肉，大家都想在亂局中增加對該國的影響力，尤其是美國一直想插手南亞地區，或會藉機滲透孟加拉。印度絕不會坐視不理，極有可能暗中與孟加拉軍方聯繫，以便繼續保持在孟國的影響力。