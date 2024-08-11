強詞有理：離不開中國

最近富士康「回歸中國內地」的消息引發廣泛關注，事緣這家蘋果最大代工企業，上月宣布在河南鄭州投資10億元人民幣興建新總部大樓，被視為重新擁抱中國產業鏈和供應鏈的重要標誌。其實，蘋果和富士康從來沒有離開過中國內地，所謂的「回歸」不知從何說起，富士康加大在內地的投資，既是眼前業務的需要，也是未來布局的考慮，意味着蘋果新一代手機仍將在中國內地組裝，跨國企業根本離不開中國市場。

近年西方媒體不斷炒作蘋果和富士康撤離中國，轉而在印度設廠。但實際上，在蘋果全球供應鏈名單中，中國仍然穩居第一位，印度望塵莫及。不管是產業鏈和供應鏈的完整性，還是基礎設施和工人素質，印度都無法和中國相提並論，這也正是在印度組裝的蘋果手機經常出現質量問題的主要原因。西方媒體宣稱印度很快就會取代中國「世界工廠」的地位，不過是自欺欺人，長遠的事情無法預料，在可見的將來印度都不可能超越中國。

最重要的是，中國不僅擁有完整的產業鏈和供應鏈，還擁有超大規模的市場和發展潛力，這是任何國家都不具備的，跨國企業怎麼捨得離開？富士康再不加大在內地的投資，其蘋果最大代工企業的地位隨時不保。當然，在美西方推動脫鈎斷鏈和「去風險」之下，有些企業分散投資並不奇怪，但將這種商業行為炒作成「撤離中國」，只是西方媒體一廂情願罷了。

成功不可能一蹴而就，而是需要厚積薄發。想成為製造業強國，需要各種軟硬件配合，包括強大的基礎建設和人才積累，中國在這方面已經下了幾十年的工夫，印度等新興國家固然遠遠比不上，西方發達國家也瞠乎其後。近年美國政府一直叫喊「再工業化」、「重振製造業」，結果都是雷聲大雨點小，美國產業早已被掏空，僅靠金融業支撐門面，再工業化談何容易。老美不是一直吹噓自己的AI技術如何了得嗎？偏偏巴黎奧運會採用的是中國技術，連國際奧委會主席巴治也讚不絕口，美國AI在哪裏？

有人說，未來世界只有中國和外國之分，意思是中國可以頂起半邊天。雖然有點誇張，但不是沒有可能，目前中國工業產值佔全球比例已超過三成，比美國加上歐盟還要多，這是事實，而不是吹牛。所以，中國人實在沒有必要妄自菲薄。