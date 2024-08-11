龍吟虎嘯：烏軍要再損多少6萬

仗着有美歐F16戰機等先進武器支持，在天下大亂、中東有可能爆發伊以戰爭之際，烏克蘭近日持續越過俄羅斯邊境，攻擊俄國南部的庫爾斯克州，造成40名平民傷亡。俄軍強力反擊，堅守陣地，運用導彈空中打擊、地面炮火，阻止烏軍深入；據俄軍戰報，烏軍100人陣亡，215人受傷，54輛裝甲車、坦克被擊毀。俄軍聲稱，其反擊行動將以殲滅敵人或把他們逐出邊境而告終。

烏軍今次行動，是俄烏開戰進入第3個年頭以來，首次向俄國境內地區發動大規模的進攻，目標是佔領庫爾斯克州的蘇賈區，把戰火燒到俄羅斯；投入上千名軍人，使用各種重武器，不分青紅皂白地攻擊民用建築物、住宅及救護車。很顯然，這不是一場簡單的戰役行動，而是有明確的戰略目的，用普京的說法，是「向俄羅斯發起大規模的挑釁」。

烏軍今次行動目標有二：一是進一步拖北約、美國捲入戰爭，把俄烏之戰變成歐洲之戰、俄美之戰。二是為可能的停火談判多拿籌碼，不讓美國的特朗普一旦當選，其「24小時解決烏克蘭戰爭」的吹牛輕易得逞。拜登政府、歐盟、烏克蘭總統澤連斯基都清楚，假若特朗普的牛皮愈快實現，等於他們敗得愈快愈慘。

然而，這種逾千人的攻擊行動，儘管使用了美國更先進更厲害的武器，攻擊了俄羅斯本土，就整個俄烏之戰而言，也只是小打小鬧，戰役上得不到甚麼成果，戰略作用更等於零，對此也反映了烏克蘭的戰力實在很不濟。

俄羅斯安全會議秘書紹伊古日前表示，烏軍過去兩個月已經損失了11.5萬人、3,000輛裝甲車，俄軍則奪取了420平方公里土地。他說，烏克蘭人民正在為澤連斯基以為用一場「和平峰會」就能解決問題付出高昂代價；如果烏克蘭6月時接受了普京提出的停火要求，那麼烏軍過去每個月損失6萬人是可以避免的。現在看來，烏克蘭的這場大規模挑釁，會讓烏軍今後再損失不知多少個6萬！