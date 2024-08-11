澳門消息：黑沙海灘驚現赤裸男屍

【本報綜合報道】黑沙海灘保安員昨日凌晨4時許巡邏時，發現附近沙灘上有一具赤裸男屍，執法人員接報到場調查，經對屍體檢查，沒有發現涉及刑事的傷痕。死者為中年男子，並非澳門居民，案件初步列作屍體發現案，確實死因有待法醫檢驗確定，案件交由調查科跟進。