石灘廢膠惹發現屍體疑雲

【本報訊】昨日上午約10時，有市民途經清水灣坑口永隆路時，發現有疑似人形物體倒臥石灘，該市民恐防有人出事，又不敢上前細看，猶豫再三後遂報案求助。警員接報趕至，經檢查後相信該具物體只是塑膠廢物，事件純屬誤會，隨即收隊離去。