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石灘廢膠惹發現屍體疑雲
該件塑膠廢物被棄置於石灘上。（張開裕攝）
【本報訊】昨日上午約10時，有市民途經清水灣坑口永隆路時，發現有疑似人形物體倒臥石灘，該市民恐防有人出事，又不敢上前細看，猶豫再三後遂報案求助。警員接報趕至，經檢查後相信該具物體只是塑膠廢物，事件純屬誤會，隨即收隊離去。
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