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西貢碼頭 遊艇船長暈倒
事主送院治理。（張開裕攝）
【本報訊】昨日上午10時38分，一名船長在西貢公眾碼頭一艘遊艇上，懷疑突然不適暈倒，由船員發現後，慌忙報案求助。
送院治理回復清醒
救援人員接報趕至，迅速把事主抬返岸上，並交由救護車送往將軍澳醫院治理，他經治理後回復清醒，至於事件原因有待了解。
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