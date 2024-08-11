議員斥當局策唔掂 窒礙自動駕駛發展

乏實際運用場景 無配套規劃對應 自動駕駛出租車近月在武漢試運掀起熱話，運輸及物流局局長林世雄昨表示，本港現有6間機構於5個不同地點，為8輛自動車進行道路測試，形容本港無人駕駛技術發展進度可與內地以至世界各地看齊。然而，內地、美國及部分歐洲國家，早已開始試行無人的士服務，本港仍停留在封閉環境的道路測試。有議員表示，本港自動駕駛發展進度緩慢，深層原因是缺乏實際運用場景，即使技術成熟亦難以落地，促請政府制訂政策願景及方向。

林世雄在網誌表示，本港的無人駕駛自動車測試進行得如火如荼，目前共有6間機構於5個不同地點，為8輛自動車進行道路測試，無人駕駛技術已達到「高度自動駕駛」的第4級別（汽車駕駛自動化分級設0至5級，第5級是最高級別，毋須駕駛員操控），科技發展進度與內地以至世界各地看齊。有關測試路段涵蓋本港不同道路及場景，例如香港科學園、生產力促進局、潭尾建造業輸入勞工宿舍及個別私人屋苑。

林世雄表示，政府的「智慧交通基金」，共資助3個與自動駕駛及7個與車聯網技術相關的項目，總資助金額分別約6,000萬元和6,700萬元。他預計今明兩年內將測試其他自動車項目，包括由機場管理局投資興建及營運的「航天走廊」項目，將會為市民及旅客提供自動駕駛運輸服務，來往「航天城」和港珠澳大橋香港口岸人工島。

機管局無人車反達世界水平 本港自動駕駛發展進度緩慢，議員張欣宇接受本報訪問指，最直接原因是過去缺少法例框架，即使是試驗亦寸步難行，相關法例框架剛於今年3月起生效。另一深層次原因則是缺乏實際應用場景，就算技術成熟，到底如何在香港落地，如何在香港產生價值，至今仍缺乏政策層面的願景和方向。而機管局則正好相反，其無人車應用達到世界最領先水平。

張欣宇解釋，機管局有自己的法律授權，毋須跟從香港舊有的法例限制，加上機管局清晰釐定無人車應用的場景及目標，讓試驗技術有清晰的目標，自然能加快推進。「所以同樣在香港，都可以有咁大區別。」他認為，香港的市場機制沒有問題，但缺乏政府的布局和引導，建議政府訂立香港未來無人駕駛應用的願景、為北部都會區等新發展區提前做好無人駕駛配套的規劃、積極與大灣區其他城市進行無人駕駛技術和規範的對接等。