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製麵機夾傷男工3指

傷者送院治理。（陳俊華攝） 傷者送院治理。（陳俊華攝）
傷者送院治理。（陳俊華攝）
【本報訊】昨日下午2時許，一名男職員在長沙灣永隆街1E號地下一間麵店，在使用製麵機時懷疑不慎被機器夾住手部，他當場痛極呼喊，並由同事協助報案。
消防接報趕至，利用工具撬開製麵機救出男工，他左手中指、無名指及尾指受傷流血，及後自行登乘救護車送院治理，店舖負責人亦隨同助查，至於意外原因有待進一步了解。
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