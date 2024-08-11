【本報訊】昨日下午2時許，一名男職員在長沙灣永隆街1E號地下一間麵店，在使用製麵機時懷疑不慎被機器夾住手部，他當場痛極呼喊，並由同事協助報案。

消防接報趕至，利用工具撬開製麵機救出男工，他左手中指、無名指及尾指受傷流血，及後自行登乘救護車送院治理，店舖負責人亦隨同助查，至於意外原因有待進一步了解。