8月11日(日)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月11日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
製麵機夾傷男工3指
傷者送院治理。（陳俊華攝）
【本報訊】昨日下午2時許，一名男職員在長沙灣永隆街1E號地下一間麵店，在使用製麵機時懷疑不慎被機器夾住手部，他當場痛極呼喊，並由同事協助報案。
消防接報趕至，利用工具撬開製麵機救出男工，他左手中指、無名指及尾指受傷流血，及後自行登乘救護車送院治理，店舖負責人亦隨同助查，至於意外原因有待進一步了解。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240811-0811_00176_244/製麵機夾傷男工3指
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc