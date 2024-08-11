破偽造身份證中心 2越籍假難民就擒

跨部門反罪惡 掃黃賭毒498人落鑊 為配合執法部門於今年6月中旬展開代號「雷霆2024」反罪惡行動，今年7月至8月期間，調查人員分別展開代號「逸影」及「銳進」行動，打擊暴力罪案、黑社會活動及其收入來源，並聯同海關及入境處搜查全港多個地點，3個行動共拘捕498人，當中有逾70人為非華裔人士。其中，執法部門搗破一個製造假身份證文件中心，拘捕兩名越南籍假難民。另外，有兩個非華裔犯罪團夥因利益糾紛引發連串暴力罪案，調查人員自上月起搗破西九龍區多個非法場所，拘捕80多人包括4名非華裔的團夥頭目。

在「逸影」行動中，警員於上周四（8日）至昨日，突擊搜查全港各區多個非法場所及罪案黑點，拘捕400多名男女（16至80歲），包括52名非華裔人士，涉及「洗黑錢」、「串謀詐騙」、「准許處所用作賣淫」、「管有違禁武器」、「販運或管有危險藥物」、「搶劫」、「自稱三合會成員」等罪名。

行動中，執法部門搗破3個由黑幫操控的非法賭檔，更於上周四晚搗破一個位於旺角的製造假身份證文件中心，並以涉嫌「偽造身份証明文件」、「管有虛假身份証明文件」及「拒捕」罪，拘捕兩名持「行街紙」的越南籍男子（64歲及30歲），同時檢獲4張假身份證、兩張假建造業安全訓練證明書（俗稱綠卡、平安卡）、36張假身份證半製成品及一批製作假證的工具。

品質分高低 差額400元 據了解，假身份證的品質有高低之分，前者索價1,600元、後者收費1,200元，不排除有人製造假證予非法入境者，協助他們在港搵工。被捕人士稍後將會被起訴相關罪名，案件明日在西九龍裁判法院提堂。

在「銳進」行動中，西九龍總區執法部門根據情報，得悉有兩個非華裔犯罪團夥因利益發生糾紛，並引發一系列嚴重暴力罪案。今年3月至8月期間，該部門針對有關團夥進行情報收集，並於7月及8月採取行動，破獲25個位於該區的非法場所，包括有毒品儲存倉、賣淫場所、非法賭場、無牌酒吧、冒牌物品倉及私煙倉庫，拘捕80多名男女（16至66歲），當中包括19名非華裔人士。

33被捕人士持行街紙 被捕人士中，有33人持「行街紙」留港，部分人疑有三合會背景，當中4名非華裔人士相信是團夥頭目（33至51歲），涉嫌「串謀販毒」；其餘被捕人士涉嫌「販毒」、「管理賣淫場所」、「經營賭場」、「無牌售賣酒精飲品」、「管有未完稅香煙」及「管有冒牌物品作售賣用途」等罪名。行動中，檢獲懷疑大麻、可卡因及冰毒等約值27萬元毒品、市值51萬元懷疑私煙、市值41萬元冒牌手袋及手錶、27部釣魚機及小量攻擊性武器等，總值高達120萬元。

調查警員指，「銳進」行動可分3個階段，首階段是針對尖沙咀販毒活動，搗破了3個街頭販毒的地點及3個毒品儲存倉，揭發毒販以正常店舖作掩飾，公然在街頭販毒；第二階段是打擊賣淫及非法賭博等，警員突擊搜查11間位於油尖區及深水埗區的非法場所，拘捕59人，檢獲大量賣淫活動用品、釣魚機、超過100支烈酒及500支其他酒類、近6.7萬支未完稅香煙，以及聯同海關起出一批冒牌手袋、手錶和銀包；第3階段是聯合入境處進行巡查，期間於彌敦道36至44號一大廈搜查多間店舖，以涉嫌「販賣未完稅香煙」及「違反逗留條件」等罪名拘捕13名非華裔人士。執法部門相信，行動已瓦解該兩個團夥，打擊其主要收入來源。