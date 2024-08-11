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緬甸蟒匿卡板 蛇王工地生擒

蛇王捉走蟒蛇。（蘇偉明攝） 蛇王捉走蟒蛇。（蘇偉明攝）
蛇王捉走蟒蛇。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日上午9時許，東區走廊近銅鑼灣維園道天橋底一路政署工地，有工人發現一條蟒蛇，匿藏在擺放建築材料的卡板下，遂慌忙報案求助。
疑空腹亂竄覓食
警員接報到場尋獲蟒蛇，遂聯絡蛇王到場把其捉走。據悉，該條緬甸蟒約兩米長，被捕獲時相信空腹，不排除蟒蛇覓食竄入工地。
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