城巴撞倒輾壓 中年婦慘死

【本報訊】昨日晚上近8時，一輛往來天水圍天恩邨至銅鑼灣的967X號線城巴，沿天水圍天葵路行駛，當駛至天華路交界、近天晴邨對開一行人過路處時，懷疑意外撞倒一名姓劉（41歲）婦人，事主捱撞倒地，懷疑再遭巴士輪胎輾過。女事主頓時重創昏迷，在場途人赫見發生意外，遂慌忙協助報案。

救援人員接報趕至，惟經檢查後證實事主當場死亡，遂用白布覆蓋死者遺體，惟因女事主血流如注，白布亦被染紅，其後遂用帳篷遮蓋遺體。警員封鎖現場調查，並且檢查巴士輪胎，據報輪胎上懷疑沾有死者的肉碎。涉事城巴車長沒有受傷，留在現場協助調查。

車長涉危駕被捕 執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛」，拘捕涉事城巴車長，至於事故原因及經過則有待進一步調查。現場消息指，死者居於事發地點附近，育有一名已成年的女兒，大部分親友則在內地，相關人員正嘗試聯絡其親友以便進一步了解。

城巴發言人表示，昨日晚上約8時，城巴一輛967X號線巴士往天水圍（天恩邨）方向行駛期間，於天葵路發生一宗交通事故，一名女途人不幸離世。巴士事發時依循綠色交通燈號，剛於路口起步，以正常車速行駛，期間該女途人步入巴士駛至的行車路，車長即時盡力煞停巴士。城巴對此不幸事故深表難過，並向其家人致以深切慰問。城巴會與執法部門保持緊密聯繫，以確立事件成因及配合調查工作。