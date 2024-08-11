電單車急彎炒壆乘客亡 拘鐵騎士

【本報訊】油麻地發生致命車禍，昨日凌晨零時許，一名男子駕駛電單車載同一名男乘客，沿油麻地連翔道地下行車通道往西隧方向行駛，當駛至一右急彎時，電單車懷疑入彎失控猛撞左邊石壆，車上乘客疑被拋飛上石壆，撞向一塊轉彎指示牌後飛墮路旁，頸及背部嚴重受傷，男司機則墮地手腳受傷，途經駕駛人士見狀，慌忙協助報案。

救援人員接報趕至，替已昏迷的姓石（33歲）乘客急救，並由救護車急送廣華醫院搶救，惜至凌晨2時29分被證實不治；姓鄭（31歲）鐵騎士清醒，被送往伊利沙伯醫院治理。警員封鎖現場，地面遺下血漬，經初步調查後，懷疑涉事電單車於事發時以時速約60公里駛至上址，右轉期間突然失控肇禍。鄭男涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，已被帶走調查。

鐵騎士施救無果 坐地痛哭 據了解，被捕司機與死者為同事關係，事發時兩人俱穿白恤衫、黑西褲及黑皮鞋，其中鄭男打上領帶，石男加穿一件西裝外套。消息指，事發前兩人在中環下班，鄭男駕駛電單車載同石男前往尖沙咀取車，詎料發生車禍。據悉意外後，鄭男赫見石男頸部血流如注，一度替其進行人工呼吸及施以心肺復甦法急救，期間又大聲呼喊對方名字，惟石男已沒有反應，待救護員趕至替其急救期間，鄭男坐在石壆痛哭。