奧運吸引外出消費 餐飲業生意增3成

【本報訊】今屆港隊在巴黎奧運暫時奪得兩金兩銅佳績，文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨早表示，奧運期間，市民參與度高，商場生意有增長，市民多了外出消費，餐飲業生意增長達兩至三成，期望市民維持外出消費習慣。至於日後會否再考慮買入奧運轉播權，他指會因應不同大賽作個別考慮。

當局助退役運動員轉型 楊潤雄表示，今次港隊運動員展現出應有水平及拚搏精神，具有技術及心理質素，證明香港有能力培養優秀運動員。當局會為運動員退役後轉型提供支援措施，包括與大學商討，收生時考慮過去訓練對其成績的影響及容許延長修讀學位年期。至於退役運動員轉型計劃名額不足的問題，當局希望能夠與運動員共同討論去向，計劃日後會做得更細緻。他又呼籲商界人士考慮給予運動員機會在各行業發展。

楊潤雄又談到女子重劍金牌得主江旻憓告別全職運動員生涯、將入職馬會工作，他指出，江旻憓3戰奧運，加上曾經歷傷患，對其決定表示支持及尊重。他又指，每位運動員都有退役的一日 ，希望江旻憓在職場發揮能力，透過馬會貢獻社會。