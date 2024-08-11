消防新指揮船啟航 一次可救600人

【本報訊】消防處一艘新指揮船昨日投入服務，替換服務時間超過25年的舊指揮船。消防處在社交媒體平台發文表示，新指揮船一號不僅在救援能力上有提升，還配備了諸如導航儀、雷達和電子小船等先進救援設施，提升了消防處在海上的救援能力。

配備先進 子艇協助 根據消防處公布的資料，新的指揮船一號將配備8名船員並由消防總隊目擔任主管，新船舶的排水量為390公噸，泵水量達到30,000公升每分鐘，最高航速為42海里。在載客量和救援方面，新指揮船一號的船艙的載客量和救援能力分別是18人和300人，還可掛載10艘救生筏，每艘救生筏可搭乘30人，總共可救援超過600人。

在科技及滅火措施方面，新指揮船一號還配備了電子海圖顯示與訊息系統、綜合艦橋管理系統、X波段雷達、視覺增強系統以及夜視儀這類高精尖科技。在滅火及救援設備上，新指揮船一號搭載了兩座遙控水炮，還有8個70毫米口徑的出水口。

另外，新船還配備有一艘子艇，子艇是一艘6.3米快艇，附設一部258匹馬力的舷內機。指揮船設有船尾下水和收回坡道系統，子艇可於指揮船行進間下水及回收。新指揮船一號現已派駐機場海上救援碼頭正式投入服務，取代服役超過25年的舊指揮船一號。