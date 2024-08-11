走私半年拘242青少 多涉私煙

【本報訊】本港走私犯罪有年輕化趨勢。在今年上半年，海關拘捕了逾200名青少年，年紀最小只有13歲，而青少年走私犯罪則主要涉及私煙活動。海關昨表示，將針對青少年開展有關工作，會嚴厲打擊此種情況。

打擊主腦 向法庭申加刑 香港海關關長何珮珊昨出席活動時表示，海關今年上半年拘捕了242名21歲以下的青少年，主要涉及私煙活動。海關針對青少年犯罪有兩方面工作，就不法團夥利用青少年犯罪，會嚴厲打擊，對引誘他們的主腦，海關會向法庭申請增加判刑，第二方面則會集中在宣傳教育層面。

近期香港破獲多宗走私香煙案件，本月7日及上個月，海關破獲3宗以海運貨櫃走私香煙，檢獲2,850萬支香煙，估計市值超過1.28億元，應課稅值則約9,400萬元。

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。