參觀入境處新總部 議員激讚高效便捷

【本報訊】入境事務處總部搬遷至將軍澳，並設有婚禮禮堂等。昨日議員李世榮、陳勇、周浩鼎、葛珮帆等人到訪總部參觀，並與入境處程和木副處長等展開交流。

婚禮禮堂營造溫馨氛圍 議員一行人先後參觀了新總部的人事登記處辦事處、婚禮禮堂等，經職員介紹，新總部配備了更為優良的設備與基礎設施，特別是新增的婚禮禮堂，為市民提供全新的公共服務。

禮堂面積約100平方米，可容納約80人，設有心形花圃、頭紗雕塑、「囍」字特色牆等多個別具特色的拍照打卡位，為新人營造溫馨喜慶的婚禮氛圍。

議員李世榮認為，新的入境事務處總部不僅擁有更加先進的硬件設施，還針對市民的實際需求增設了多項服務，如全新的「申請個人證件服務站」和「領取個人證件服務站」，大大提高服務效率和便捷性。同時，增設婚禮禮堂更是一大亮點，為新人創造了一個溫馨喜慶的婚禮環境。

副處長程和木感謝立法會財委會迅速通過撥款讓入境處新總部順利興建，同時能整合入境處各區的設施，以提升服務和更有效指揮前線。