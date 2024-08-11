樓市下行工程大減 建築師行放無薪假

【本報訊】本港經濟不景，樓價持續下跌，地產界紛紛放緩旗下樓盤建築進度，甚至有樓盤暫時停工，事件亦波及行內打工仔。有建築師公司近日致函員工，要求員工放「無薪假」、共度時艱。有關函件透露，每人每月最少要放3天無薪假，有員工更被迫放假8天。香港建造業總工會與屬會昨日表示關注事件，擔心未來私人建築工程大量減少，會進一步影響專業人士及前線工人就業，建議政府盡快落實工務工程，增加就業機會。

工會倡推工務工程增就業 「香港建造專業人士協會」及「香港建造業文職、管理及專業人員協會」昨在網上發文，指非常關注有公司要求員工放無薪假。工會指，近日收到消息指有建築師公司要求員工放「無薪假」，據行內人士透露，現時外圍經濟疲弱，市場不明朗，私人工程項目大幅度減少，有些更出現「爛尾」情況，有些建築師公司便開始採取無薪假、降薪或裁員方式渡過難關。

總工會認為暫時市道欠佳，但有關公司也不應即時採取放無薪假等動作，工會亦關注未來私人建築工程大量減少，會進一步影響專業人士及前線工人就業。工會強調，員工是公司最大的資產，呼籲僱主需儲備人才以備工程復甦時，可以盡快推出落實項目，以免影響工程進度及輸入專才問題。