非法填土塞河道 遇暴雨一鑊泡

渠署5年接39宗 6個案緊急疏通 河道非法填土，後果可大可少，亦是暴雨引發水浸問題的主因之一。當局就漁農界議員何俊賢早前在立法會提出的質詢補充答覆，提到過去5年，即2019年至2024年6月，渠務署共收到39宗河道懷疑非法填土的個案並已進行調查。在這39宗個案中，有6宗屬於構成較高潛在水浸風險的個案，署方已為其中4宗完成緊急河道修復工作，而餘下兩宗則由涉事人完成相關河道的緊急修復。其餘的33宗個案已轉介相關部門跟進，而署方亦就潛在的水浸風險向相關部門提供技術意見。有議員認為當局應正視問題，避免適逢暴雨，河道非法填土的關係令水浸問題一發不可收拾。

當局指，就上述的33宗個案中，有12宗涉及地政總署的土地管制執管工作，署方已完成當中9宗的土地管制行動，有關非法佔據政府土地的物件，包括填土已被移除，另有3宗的執管工作仍然在跟進中，這些個案並未涉及河道修復的工作及費用。餘下的21宗個案經署方調查後並沒有發現違反《土地（雜項條文）條例》或地契條款的填土行為，亦不需進行河道修復。

同時，在這33宗個案中，有7宗涉及規劃署的執管工作，署方已完成當中一宗的執管行動，另有6宗執管工作仍然在跟進中，這些個案並未涉及河道修復的工作及費用。餘下的26宗個案經署方調查後，並不涉及《城市規劃條例》的違例發展。

未能追討 燒170萬公帑埋單 政府指一向重視非法填土個案及進行詳細調查，並會向涉事人士追收河道復修費用。在過去5年中，政府涉及上述4宗構成較高潛在風險的河道修復工作的總費用約為170萬元，目前未有足夠證據確定涉事人士身份以追討有關河道復修的費用，日後如有足夠證據及追查到涉事人士，相關部門會向涉事人士作出追討。

去年水浸 沖走豬場300豬隻 至於打鼓嶺恐龍坑疑因河道非法填土的關係，每逢暴雨常出現水浸，連累附近一個養豬場蒙受嚴重損失。何俊賢指，數年前有人在河道旁建造貨倉，惟貨倉落成後，疑有人在河道填土以增加可用面積。雖然已於河床放置管道以疏導水流，但實情是管道的寬度較天然河道要窄，無法應付傾盆大雨的充沛水量，溢出的洪水會淹浸附近一個豬場。去年9月一場百年一遇的暴雨，豬場被洪水沖走的豬隻約300頭。

對於當局處理被填河道的方法，何俊賢指政府專家不是安排挖土機移除填土，反而在非法填土的位置上鋪設排水槽，結果河道的水流依舊要流經非法鋪設的管道，加上政府鋪設排水槽的位置較豬場高，豬場遭受水浸的威脅仍在。儘管他提出質疑，但政府專家就堅稱做法沒有問題。

另一位議員陳月明指該豬場在2021年8月，亦因暴雨水浸而導致數十頭豬被浸死。她指豬場已是第二代經營，在貨倉落成以前，豬場從未遭受水浸。當局除了在被填河道鋪設排水槽，還提供沙包和擋水牆，可是效果有限，現時豬場經營者為應對水浸風險，一旦天文台發出暴雨警告就要把豬隻驅往地勢較高的地方，雖然飼料往往來不及搬走，但總算可減少損失。

陳月明續指，因牽涉私人業權，要復原被填的河道並不容易，當局解決水浸問題往往要在政府土地上動腦筋，其實地政處亦已積極跟進中，懷疑涉及河道非法填土的貨倉，據悉已有一個細倉遭到清拆。