極端高溫禍全球 年殺49萬人兇手

至少10國曾錄50℃ 促推廣健康警報 全球暖化日趨嚴重，上個月更被指是有紀錄以來全球第二熱月份，世界氣象組織日前發表文章，指今年7月的過去一年，至少有10個國家錄得攝氏50度或以上的極端高溫，歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局指7月22日是地球有紀錄以來最熱的一天。本港則在7月6日錄得有紀錄以來的最熱小暑日。世界氣象組織認為，極端高溫帶來的影響愈來愈大，全球每年有約49萬人的死因與極端高溫有關，有必要廣泛推廣高溫健康警報系統。

世界氣象組織指，上個月亞洲不少國家經歷了有紀錄以來最熱的月份。日本7月份的月平均氣溫是自1898年以來的最高氣溫，超過了去年創下的紀錄。本港天文台亦指，7月香港的平均最低氣溫攝氏28度、平均氣溫29.9度及平均最高氣溫32.4度，均是有紀錄以來7月的第3高、第4高等紀錄，而7月6日是傳統二十四節氣的小暑，當日氣溫高達攝氏34度，亦創下最熱紀錄。

港錄最熱小暑 內地上月熱爆燈 熱爆燈的還有內地，上個月被指是有紀錄以來最熱的月份，7月22至23日之間，內地有超過200萬平方公里的地域被攝氏35度的高溫籠罩，甚至中國東部許多地方的日最高氣溫亦超過攝氏40度。

世界氣象組織的文章談到高溫的影響，聯合國早前在《極端高溫行動呼籲》中亦強調，需要根據「全民預警」建立和加強高溫預警系統，確保高危人群及時收到警報，包括一些應採取的保護行動和援助來源的資訊。世界氣象組織和世界衞生組織最近得出的估計更指，在全球57個國家推廣高溫健康警報系統，每年就有可能挽救約98,000人的生命。