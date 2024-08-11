中環海濱互動市集 非遺表演現眼前

【本報訊】香港文化節昨起一連兩日（10及11日）於中環海濱活動空間舉行互動市集，透過各類型活動讓市民了解香港非物質文化遺產的傳承與蛻變。市集提供舞獅、舞龍、客家舞麒麟等非遺表演，亦設有攤位遊戲。市集由下午1時至晚上8時舉行，費用全免。

今年「非物質文化遺產市集2024」以「創新蛻變：回味往昔．躍現眼前」為主題，透過互動遊戲攤位、工作坊、表演及競技運動，展示本港非遺的獨有文化。表演節目方面，除了舞獅、舞龍、客家舞麒麟等非遺項目，今年亦加入busking演出及小朋友傳統武術及舞龍表演。市集亦提供各類型的工作坊，包括龍鬚糖製作、入榫木櫈仔製作、木筷子製作、線面技藝、婚嫁禮餅製作，市民可於網上免費報名參加，學習傳統工藝。

穿越運動會 一嘗古代競賽 此外，市集亦安排互動文化體驗攤位，包括傳統中醫藥文化、黃大仙信俗、介紹龍舟製作及競賽。另設穿越運動會，市民可一嘗古代競賽運動，例如投壺、蹴鞠、捶丸及陸上龍舟速度賽的樂趣。同時，市集獲中國香港龍舟總會支持，借出競賽龍舟及相關展品，市民可近距離觀賞龍舟、漿、龍頭、龍尾、及鼓等的設計及物料。現場亦設有展板介紹香港龍舟文化，並展出珍貴的歷史圖片。